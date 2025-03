Bibliotheek Opwijk dicht voor grondige opknapbeurt: “Inwoners kunnen naar andere bibs in Noordrand”

De bibliotheek van Opwijk in Hof ten Hemelrijk vernieuwt en is daarom gesloten tot eind juni 2025. “Gebruikers zijn met hun bib-kaart ook welkom in de bibliotheken van Regiobib Noordrand”, zegt schepen van Cultuur Jan Couck. “Het gaat om de bibliotheken van Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. Wie het wil, kan er boeken laten leveren in plaats van in Opwijk. Lezers kunnen gebruik blijven maken van onze digitale diensten, zoals het lenen van e-boeken, het raadplegen van het krantenarchief en het samen met de kinderen of kleinkinderen genieten van de digitale kinderboeken.”

De activiteiten van de bibliotheek lopen door tijdens de sluitingsperiode, zoals de jeugdboekenmaand de komende maand maart. “Alle lagere schoolklassen kunnen genieten van leuke activiteiten, maar dit keer op alternatieve Opwijkse locaties, zoals jeugdhuis Nijdrop, het gemeentehuis en Tskool. Of nog makkelijker, de medewerkers van de bib komen gewoon naar de klas. De Leesfoor, Leesjury en Leesclub voor volwassenen verhuizen tijdelijk naar woonzorgcentrum OPcura”, aldus Couck