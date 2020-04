Rustige eerste dag in recyclagepark Zellik

In Vlaanderen gingen vandaag de recyclageparken opnieuw open. In sommige gemeenten veroorzaakte dat lange files, maar niet in het recyclagepark van Zellik, bij Asse. De eerste dag verliep daar bijzonder rustig. Mensen konden er enkel op afspraak terecht. Anderen werden zonder uitzondering huiswaarts gestuurd. Gemeenschaps-wachten en politie werd ingeschakeld om te controleren of alles goed verliep.

Geen ellenlange wachtrijen vanochtend aan het recyclagepark in Zellik. De gemeente Asse had dan ook de nodige maatregelen getroffen om een volkstoeloop te voorkomen. “Het recyclagepark is voorlopig alleen toegankelijk op afspraak. Ook wordt het aantal bezoekers dat tegelijkertijd zijn afval mag brengen beperkt”, zegt schepen van Afvalbeheer Peter Verbiest (N-VA). “We vragen inwoners ook thuis al zoveel mogelijk te sorteren, zodat hun tijd in het recyclagepark beperkt blijft.”

Er zijn geen beperkingen, alleen asbest mag je voorlopig nog niet inleveren. Aan de ingang van het recyclagepark stonden gemeenschapswachten en politie. “Wie zonder afspraak naar het recyclagepark kwam, werd zonder uitzondering terug huiswaarts gestuurd. Het systeem op afspraak verloopt vlot. Tot eind deze week zijn alle plaatsen al volzet. Toch vragen we aan onze inwoners alleen te komen als het echt niet anders kan. Mensen moeten er geen uitstap van maken, en al zeker geen gezinsuitstap," zegt Verbiest.

Het recyclagepark van Wemmel is zowat het enige in onze regio dat voorlopig gesloten blijft. “We wachten de reactie van de inwoners af. Voorlopig is er nog weinig vraag naar een heropening”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Komt die vraag er wel, dan overwegen we het te openen. Maar het is een klein recyclagepark. Als we ons aan alle maatregelen moeten houden, zouden we maar drie tot vijf personen per uur binnen mogen laten. Het moet allemaal ook efficiënt blijven.”