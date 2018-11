Sabotage in moorddossier Van Eyken?

Het Brusselse parket onderzoekt of er opzettelijk bewijsmateriaal is vernield in het moorddossier waarin UF-politicus Christian Van Eyken vanaf maandag terechtstaat voor de correctionele rechtbank.

Enkele maanden geleden werd een dvd met bewijsmateriaal vernietigd, volgens het parket is er mogelijk sprake van ‘informaticasabotage’. Denis Goeman van het Brusselse parket: “Voorlopig is er niemand in verdenking gesteld. De betrokken partijen hebben intussen een kopie van de dvd gekregen. Het zal pas maandag op de zitting blijken of dit problemen geeft voor het proces.”

Maandag start het proces tegen Christian Van Eyken, Vlaams parlementslid en oud-burgemeester van faciliteitengemeente Linkebeek, en zijn kersverse echtgenote Sylvia Boigelot. De twee worden er van verdacht de toenmalige echtgenoot van de vrouw te hebben vermoord. Een van de cruciale bewijsstukken is een dvd waarop beide verdachten te zien zijn aan het appartement van het slachtoffer op het moment van de moord. Die dvd zou enkele maanden geleden vernield zijn geweest.