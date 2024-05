Vernieuwde brug over Henneaulaan moet verkeer tussen Zaventem en Machelen over Ring veiliger en vlotter maken

De oude brug aan de Hector Henneaulaan dateerde van de jaren ’70, was één van de zogenaamde brokkelbruggen en verkeerde in een lamentabele staat. Daardoor besliste de Werkvennootschap om de brug vroeger dan voorzien te vervangen door een nieuwe brug uit cortenstaal. De werkzaamheden duurden drie jaar.

De nieuwe brug bestaat uit twee brugdekken en is daardoor dubbel zo breed. Ze moet veiliger zijn voor fietsers en voetgangers. De doorstroming voor het openbaar vervoer en auto’s is ook verbeterd. Dankzij een ecopassage steken dieren de brug makkelijker over. De aangrenzende groengebieden zijn toegankelijk gemaakt voor bewoners en werknemers uit de buurt en vormen een buffer tussen de Ring rond Brussel en de woonbuurten. Ook de op- en afritten zijn veiliger gemaakt, met meer ruimte voor groen en waterbuffering.

Speciaal voor de opening hangen er tientallen symbolische quotes op de brug: