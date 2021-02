Schade na brand te groot: 150 kleuters krijgen tijdelijk elders onderdak

In de stedelijke basisschool Kinderkoppen stellen het schoolteam, de stadsdiensten en een gespecialiseerde firma alles in het werk zodat de school op maandag 22 februari voor de meeste kinderen normaal open zal kunnen gaan. Bij de brand die in de school woedde in de nacht van 13 op 14 februari, ontstond veel rook- en waterschade. Gewoon wat poetsen bleek onvoldoende. De 150 kleuters krijgen de komende weken dan ook les op verplaatsing.

Schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD): “Van zodra het gebouw door het parket werd vrijgegeven zijn we met de verzekering, stadsdiensten en het schoolteam aan de slag gegaan. Donderdag werd een gespecialiseerde firma aangesteld die eerst de refter en gangen zal reinigen en ontdoen van alle roetdeeltjes zodat de lagere school maandag kan opstarten. Daarna komen de kleuterklassen, de turnzaal en het lokaal waar de brand werd aangestoken aan de beurt. Over drie weken moeten alle werken achter de rug zijn. Het prijskaartje is niet min : 44.000 euro waar de verzekering maar een deel van dekt.”

“Uiteraard hebben de werken impact op de werking van ons kleuteronderwijs”, gaat directeur Marc Verpuylt verder. “Aangezien we een grote school zijn met meer dan 150 kleuters, is een oplossing niet zo eenvoudig. Het meest bezorgd waren we over schooltijd die zou verloren gaan voor de kinderen van de derde kleuterklas. Voor hen is het een cruciale periode met het oog op de voorbereiding van het eerste leerjaar.” De komende weken krijgen de kinderen uit de derde kleuterklas les in buurthuis Kassei. De andere kleuters zullen worden opgevangen in het Ruiterijcomplex van Domein Drie Fonteinen.