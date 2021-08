Schatkaart van Dilbeek brengt gemeente op unieke manier in beeld

Dilbeek is een schatkaart rijker. ‘De Schatkaart van Dilbeek’ van de hand van illustrator, grafisch vormgever en fotograaf Peter Chinitor. De schatkaart in zwart-wit is een soort van plattegrond, al ken je er ook echt een schat op ontdekken en mag de kaart ingekleurd worden.

De Schatkaart van Dilbeek van Peter Chinitor meet 70 bij 100 centimeter. Op de kaart maak je een boeiende ontdekkingsreis door Groot-Dilbeek. “Je ziet er de monumenten die Dilbeek rijk is, de scholen, het zwembad, ook een kunstwerk van Jean Brusselmans,” legt Chinitor uit. “Maar er zijn ook kleine gimmicks in verwerkt, zoals een frietzakje op de plek waar vlakbij een frituur is.”

Interesses

Chinitor kreeg het idee van de schatkaart vlak voor de coronacrisis losbrak. Het resultaat is een combinatie van zijn interesses: hij is illustrator en grafisch vormgever en heeft een voorliefde voor oude kaarten, erfgoed en Belgische strips. “De Schatkaart slaat eigenlijk op drie zaken. Enerzijds biedt ze een schat aan informatie. Anderzijds is er ook een soort van zoekspel in verwerkt waarbij je een geheim, een schat, kan vinden.”

De schatkaart lijkt een grote pentekening, maar niks is minder waar, vertelt Chinitor: “Ik ben begonnen met een potloodtekening op basis van documentatie. Vervolgens heb ik die ingescand en wordt de tekening digitaal met pen overtrokken. Elk element werd vervolgens op de kaart geplaatst.”

Een exemplaar van de Schatkaart van Dilbeek kost 20 euro. Bestellen kan hier. Tijdens Open Monumentendag op 12 september wordt de kaart ook te koop aangeboden in het Trammuseum van Schepdaal.