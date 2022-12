Schepen benadrukt vuurwerkverbod en roept op: "Spreek erover met elkaar"

Vuurwerk afsteken is verboden vanavond. Tenzij je in vijf gemeenten in onze regio daarvoor een vergunning kreeg van het gemeentebestuur. In Vilvoorde bijvoorbeeld, al wordt zo’n vergunning zelden afgeleverd en geldt er dus eigenlijk ook een algemeen verbod op vuurwerk. Het stadsbestuur wil alle inwoners daaraan herinneren. Wie toch iets afvuurt, riskeert een GAS-boet.

"Het is in onze stad al sinds april 2019 heel expliciet verboden om vuurwerk af te steken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Jo De Ro (Open VLD). “Er zijn redenen genoeg: het is levensgevaarlijk, er is risico op brand, het zorgt voor dierenleed, hulpdiensten worden nodeloos belast en het is ongezond. Het is dus niet zo dat het stadsbestuur dit verbiedt om mensen te pesten, maar omdat dit in een dicht bevolkte stad zoals die van ons echt gevaarlijk is voor mens en dier. Ik hoop dat iedereen zijn of haar gezond verstand gebruikt en er over spreekt met elkaar. Dit is iets wat een stad, een schepen van dierenwelzijn of de politie niet alleen kan doen. Ik wil alvast iedereen danken die hier mee zorg voor wil dragen.”

Dat er toch nog een uitzondering kan worden aangevraagd bij de stad, doet wel vragen rijzen. “Ik kan iedereen echter geruststellen dat er bijna nooit toestemming wordt gegeven. De stad zelf kiest trouwens voor geluidsarm lichtspektakel bij feesten.”