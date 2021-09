Schepen Herman Claeys van Roosdaal stapt uit de politiek

In Roosdaal stapt schepen Herman Claeys (CD&V) uit de politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg hij 741 stemmen achter zijn naam en werd hij tweede schepen. “Dit is geen keuze van het hart, wel van het verstand,” aldus Claeys die alle prioriteit wil geven aan zijn zoontje en de combinatie politiek-werk-gezin niet meer mogelijk vindt.

Claeys was bijna 9 jaar schepen in Roosdaal en zat in het totaal 15 jaar in de gemeenteraad. “De mooiste realisaties zijn vaak in stilte gebeurd en daar genoot ik het meeste van”, vindt hij. Burgemeester Wim Goossens (CD&V) betreurt de beslissing van Claeys, maar heeft begrip voor de situatie.

Door het vertrek van Herman Claeys zijn er een aantal wijzigingen in het politiek bestuur van Roosdaal. Johan Linthout (CD&V) wordt opnieuw schepen. Daarnaast zal Jo Timmermans (CD&V) de verschuiving maken van het BCSD (Bijzonder Comité sociale dienst) naar de gemeenteraad. De procedurele formaliteiten hierrond volgen op de gemeenteraad van 30 september.