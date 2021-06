Schepenen Asse klagen gebruik Frans in supermarkten aan: “Nederlands is de taal die ons bindt”

Sigrid Goethals en Joris Van den Cruijce, allebei schepen in Asse, hebben een open brief geschreven waarin ze het gebruik van het Frans in de supermarkten in Asse hekelen. “Wij merken dat er meer en meer overgeschakeld wordt naar een tweetalige aanspreking. Dit is niet waar onze bewoners op aan het wachten zijn, velen geven aan dat Nederlands leren op die manier niet evident wordt”, aldus Joris Van den Cruijce.

Naast schepenen Sigrid Goethals en Joris Van den Cruijce vraagt ook gemeenteraadsvoorzitter Johan De Rop aandacht voor het taalgebruik. De drie leden van de lokale N-VA-afdeling vragen om – in samenspraak met alle supermarktuitbaters uit de regio – een overleg te organiseren waarbij er met de supermarkten tot een afgesproken taalbeleid kan komen. "Allicht is het vanuit een bezorgdheid dat de klant zich meer welkom gaat voelen als hij of zij in de eigen taal wordt aangesproken. In Asse worden een 80-tal thuistalen gesproken. Als supermarkten consequent zijn moeten ze elke klant in hun taal aanspreken”, staat te lezen in de open brief. “Er is met andere woorden niet echt een reden om het Frans als tussentaal op te dringen aan heel wat nieuwe inwoners.”

Naast de supermarkten merken de schepenen ook op dat ook in sportclubs en aan de schoolpoort overgeschakeld wordt naar een andere taal. “Er zijn tientallen thuistalen in de Vlaamse Rand, maar Nederlands is de taal die ons bindt. We helpen enkel door ook in de winkel, aan de schoolpoort en op alle andere plaatsen Nederlands te spreken met elkaar. We kunnen mekaar - en tegelijk onze kinderen - er enorm mee helpen. Veel kinderen moeten Nederlands leren buiten het gezin. Het is belangrijk dat ze veel met die taal in aanraking komen”, aldus nog in de open brief.