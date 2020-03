Scholen nemen maatregelen tegen verspreiding van coronavirus

Zo kregen de leerlingen en hun ouders van het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik vrijdag een brief met een aantal aandachtspunten. De school wil geen paniek zaaien, maar wel voorzichtig zijn. .” De leerlingen worden aangemoedigd om vaker hun handen te wassen. “We zorgen ervoor dat de zeepdispensers helemaal gevuld zijn. Soms gebeurt het wel eens dat ze vlug leeg raken”, zegt Lieve De Smet, directeur van het SGI in Lennik. “Daar hebben we vandaag extra aandacht aan besteed. Vandaag kwamen al 4 leerlingen naar het secretariaat met griepsymptomen. Zij werden uit voorzorg naar huis gestuurd. Wie niet ziek is, wordt op school verwacht. Ook al komen ze uit een risicogebied terug van reis. Alert zijn, maar kalm blijven. Dat is de boodschap.”