Schoolstraat mét slagbomen moet wildparkeerders weren

In de Helman de Grimberghelaan en aan de Haagbeuk zijn twee slagbomen geplaatst in wat schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) de eerste schoolstraat van Grimbergen noemt. “Het is hier nu veel veiliger in de schoolomgeving van het Prinsenhof”, klinkt het.

De schoolstraat kadert in een globaal plan van verkeersveiligheid rond schoolomgevingen waarvoor de gemeente subsidieaanvragen deed voor vijf scholen, dit jaar voor de zes overige scholen. De signalisatie aan schoolomgevingen zal aangepast worden, maar ook de infrastructuur”, weet Roosen.

De eerste school die aan bod komt, is de vrije basisschool Prinsenhof. “Hier hebben we gekozen voor een schoolstraat die zal afgesloten worden met twee slagbomen. De bedoeling is om ’s morgens en ’s avonds een veiligere omgeving te creëren. Een half uur voor en een half uur na schooltijd gaan de slagbomen dicht.” Roosen zegt dat er ook altijd iemand bij de slagbomen zal staan, om ervoor te zorgen dat bewoners wel nog gebruik kunnen maken van de straat. “Maar zo kunnen we iets doen aan het wildparkeren in de wijk. Ouders zouden bij wijze van spreken met hun auto tot aan de schoolbanken willen rijden,” vindt de schepen. Aan de Haagbeek is er nu ook een proefproject met een kiss-and-ride zone.

In de Prinsenschool lopen zo’n 700 kleuters en leerlingen school.