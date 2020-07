Schrijf je in voor het RINGtv-peloton en fiets de Gordelklassieker

Ondanks corona mag het Gordelfestival plaatsvinden. Op zondag 6 september staat sport centraal in de Groene Rand. Ook dit jaar kan je de Gordeklassieker van maar liefst 125 kilometer fietsen met het RINGtv- peloton. Je wordt daarbij begeleid door wegkapiteins en motards. En dat is een surplus, want wachten aan een rood licht hoeft niet. Bovendien word je door het team voortgestuwd en zijn je looks wat ze moeten zijn met een RINGtv-truitje aan.

Het RINGtv-peloton telt plaats voor 100 wielerliefhebbers. Schrijf je in via https://www.ringtv.be/inschrijvingen-gordelklassieker.