Schuttersgilde Sint-Sebastiaan verwelkomt Canadese schutters

In Sint-Pieters-Leeuw ontving schepen van Cultuur Gunther Coppens (N-VA) vandaag een vijftiental Canadese wipschutters die dit jaar samen de 90ste verjaardag van hun gilde vieren.

De Koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Sint-Pieters-Leeuw bestaat dit jaar 454 jaar en is daarmee één van de oudste verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw. Vandaag stond een verbroedering met collega-schutters uit Canada op het programma. De schutters uit Canada bestaan dit jaar 90 jaar en vierden dat met een warm welkom in Sint-Pieters-Leeuw.