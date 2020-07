Scouts Aurora Oetingen op kamp in naburige Gaasbeek

Heel wat jeugdbewegingen vertoeven momenteel op kamp. Al zien die er door het coronavirus anders dan anders uit. Zo worden jeugdbewegingen opgedeeld in bubbels en verblijven ze vaak dichter bij huis. Zo ook de Scouts Aurora uit Oetingen. De jongste groepen kamperen al enkele dagen op een veld in het naburige Gaasbeek.

Scouts Aurora Oetingen keek heel hard uit naar het kamp. “De voorbije maanden lag onze werking net als alle andere stil, dus we zijn blij dat we op kamp konden gaan”, zegt leidster Sofie Cerstelotte. “Alles werd grondig voorbereid. Normaal zitten alle groepen op eenzelfde terrein, maar dat vonden we geen goed idee. De oudste groepen zijn onze oorspronkelijke locatie in de Ardennen getrokken, de jongsten zijn uitgeweken naar Gaasbeek.”

Op het terrein verblijven 50 leden van de scouts uit Oetingen, 15 leiders en enkele mensen die helpen bij het koken en de logistiek. De groep in Gaasbeek is nog eens onderverdeeld in twee aparte bubbels. “De jongste groepen verlaten sowieso niet vaak het kampterrein, voor hen maakt het dus niet echt uit waar ze zitten. Het voordeel nu is dat je de streek kent. Als we hulp nodig hebben, zijn mensen bovendien veel sneller ter plaatse”, aldus Sofie.

Gaasbeek daardoor ook voordelen als er toch een probleem rond het coronavirus. “Vanuit Gaasbeek kunnen we veel sneller reageren dan vanuit de Ardennen. De leden zijn ook veel sneller thuis. Al doen we er alles aan om geen probleem te krijgen”, aldus nog Sofie. “Of er een nadeel is? Ouders kunnen sneller passeren langs het kampterrein. We hebben op voorhand gevraagd om dat niet te doen. Voorlopig houden de ouders zich daar aan.”