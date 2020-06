Serene Black Lives Matter-manifestatie in Halle

In Halle was er gisteren een 'Black Lives matter' optocht tegen racisme, georganiseerd door Youth Against Racism en Dekoloniseer Halle. Ook in Antwerpen, Oostende, Gent, Hasselt en Brussel waren er gisteren bijeenkomsten om racisme en politiegeweld aan te klagen. Aan het Albert I Park in Halle waren er ruim 350 manifestanten aanwezig. De bijeenkomst verliep rustig.

Net zoals in de Verenigde Staten krijgt de Black Lives Matter-beweging ook in ons land navolging na de dood van George Floyd, de zwarte man die stierf bij een politie-interventie. De bijeenkomst in Halle verliep zonder incidenten. De organisatoren kregen vooraf toestemming van de burgemeester, op voorwaarde dat de coronamaatregelen werden nageleefd. “Je kan racisme niet ontkennen,” zegt burgemeester Marc Snoeck. “Er zijn nog altijd veel mensen die anders gekleurde mensen als minderwaardig beschouwen. We moeten daar blijvend een statement tegen maken en dat is wat de mensen hier gedaan hebben,” klinkt het.

Hoogtepunt van de bijeenkomst was een stiltemoment van maar liefst 8 minuten en 46 seconden. Zo lang hield een agent zijn knie op de nek van Georges Floyd, waardoor de man overleed. “Het was een heel emotioneel moment,” vindt Miguel Estrada van Dekoloniseer Halle, “dit was echt een moment om na te denken over hoe racisme hier nog altijd leeft.”