Servais schittert op Russische cultuurzender

Op de website van Russische televisiezender Kultura is sinds kort een reportage te zien van Adrien Servais. Niet geheel onverwacht, want de grote 19de eeuwe cellist en componist uit Halle heeft een bijzondere band met Rusland.

Enkele maanden geleden streek een Russische cameraploeg neer in Halle om een mini-docu te maken over Servais. De reprtage werd enkele weken geleden vertoond op de televisie en is nu ook online te bekijken.

"De filmploeg is langs geweest in Den Ast en heeft heel wat collectiestukken in beeld gebracht, we zijn ook even in de basiliek geweest en op de Grote markt van halle en uiteraard ook langs geweest in de Villa Servais," zegt Peter François van vzw Servais.

Servais, die in 1807 in Halle geborden werd, heeft volgens François een opvallende band met Rusland. "Hij ging regelmatig optreden in Sint-Petersburg en in Moskou en heeft veel gedaan voor de verspreiding van de cello in Rusland. En anderzijds is er nog altijd wereldwijd belangstelling voor Servais omdat hij een heel belangrijke figuur is in de muziekwereld," besluit François.

De reportage van de Russische nationale zender Kultura kan je hier bekijken.