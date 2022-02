Sint-Pieters-Leeuw weigert plannen voor islamitisch cultureel centrum

De gemeente zegt nee tegen de plannen van vzw Nusantra Cultural Center om een islamitisch cultureel centrum te openen aan de Joseph Depauwstraat. “Sinds enkele jaren zijn we vrij streng op het aantal parkeerplaatsen dat zo’n centrum moet hebben op eigen terrein. Aan die eis werd niet voldaan. We hebben de eigenaars hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V).

De vzw Nusantara Cultural Centre wil Indonesische moslims verzamelen die in België wonen. Hun hoofdzetel is in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar willen hun activiteiten uitbreiden naar Sint-Pieters-Leeuw. Daar zijn ze sinds enige tijd eigenaar van een pand in de Joseph Depauwstraat, in het centrum van de gemeente. Dat pand wilden ze omvormen tot islamitisch cultureel centrum, maar die plannen stuiten op een njet van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw omdat het centrum niet genoeg parkeerplaatsen heeft op eigen terrein.

“Sinds 2014 hebben we strenge eisen die ervoor moeten zorgen dat buurt geen extra parkeerdruk krijgt door zo’n centrum, met alle nadelige gevolgen voor de inwoners. Als gemeentebestuur passen we de wetten toe en we maken hierbij geen onderscheid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen (CD&V). “Op basis van dezelfde gemeentelijke bouwverordening werd vorig jaar een aanvraag geweigerd van een Protestantse vereniging die in het voormalige gebouw van cinema Minerva een gebedshuis wilde onderbrengen.”

De gemeente kreeg de voorbije weken heel wat vragen van ongeruste buurtbewoners. Maar het bestuur wilde de aanvraag eerst grondig onderzoeken. “Maar het moet duidelijk zijn dat we op dergelijke locaties, die meerdere tientallen bezoekers trekken, niets kunnen en willen toelaten zonder te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. Dat is zo voor een cultureel centrum, maar evenzeer voor een feestzaal, een gebedshuis of een ontmoetingscentrum”, besluit burgemeester Jan Desmeth (N-VA).