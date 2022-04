Sint-Veroonmars herleeft na twee jaar corona

Na twee geannuleerde edities kon de Sint-Veroonmaars gisteren op volle kracht doorgaan. Meer dan 300 Lembekenaren liepen mee in de processie, samen met duizenden bedevaarders. Enkele maanden voor de coronapandemie werd de mars erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. “Die erkenning is een belangrijke mijlpaal”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck in zijn toespraak. “Het is de erkenning van een waardevolle traditie die reeds eeuwen teruggaat, het is de erkenning dat deze processie behoort tot het DNA van Lembeek.”