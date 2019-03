Sint-Veroonmars Lembeek erkend als cultureel erfgoed?

In Lembeek hebben de paassoldaten van de Sint-Veroonmars een dossier klaar om erkend te kunnen worden als immaterieel cultureel erfgoed. Een werkgroep is daar samen met Den AST en de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei al twee jaar mee bezig.

Het is een eeuwenoude traditie: al meer dan zevenhonderd jaar gaat op Paasmaandag de Sint-Veroonmars uit in Lembeek. De stoet is elk jaar het resultaat van een samenwerking tussen heel wat organisaties uit het verenigingsleven. Meer dan vijfhonderd figuranten nemen deel aan de optocht.

Om ook in de toekomst de jaarlijkse traditie te kunnen blijven organiseren, hoopt de organisatie op een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed. Zeker is dat het verenigingsleven springlevend is in Lembeek en dat er voldoende enthousiastelingen zijn om zich achter de Sint-Veroonmars te scharen. “Wij hebben zelfs een wachtlijst om nieuwe leden aan te kunnen werven,” aldus Johan Devogeleer, voorzitter van de Koninklijke Soldatenclub Congo.

Verbinden

De Sint-Veroonmars wordt dan ook beschouwd als het hart van Lembeek, dé manier om mensen met elkaar in contact te brengen. “Daarom is het ook belangrijk om aan nieuwe burgers en in scholen de legende en de oorsprong van Sint-Veroon uit te leggen,” aldus Willy Hernie, voorzitter van de Kasdragers Sint-Veroon.

Het dossier voor de erkenning van de Sint-Veroonmars als immaterieel cultureel erfgoed moet ingediend worden voor 15 april.