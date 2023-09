Snelheidsverlaging op stuk Edingsesteenweg

Er geldt een nieuwe snelheidsbeperking op de Edingsesteenweg in Gooik. Op het stuk vanaf de rotonde De Hamertjes tot aan het eind van de bebouwingen richting Eizeringen mag je er voortaan maximaal 50 km per uur rijden.

De Edingsesteenweg is één van de drukste verkeersaders in het Pajottenland. De snelheidsverlaging van 70 km per uur naar 50 km per uur is een beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer. De maatregel is definitief.