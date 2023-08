Soap rond Eurostadion nog niet voorbij

Vier jaar nadat de Belgische voetbalbond definitief de stekker trok uit het Eurostadion-project op parking C in Grimbergen, is de stad Brussel nog altijd verwikkeld in een juridische strijd met projectontwikkelaars. Alles draait rond de overeenkomst die de stad had met de ontwikkelaars om het stadion te bouwen op de Heizelvlakte.