Solovlucht Mack gaat moeizaam, al maand aan de grond in Dubai

De solovlucht rond de wereld van Mack Rutherford uit Sint-Genesius-Rode verloopt bijzonder moeizaam. Nadat hij eerder zeven weken aan de grond bleef in Griekenland, is hij nu al een maand gestrand in Dubai. Door de oorlog in Rusland moest Mack een andere route uitstippelen. De administratie daarrond in orde brengen, vraagt heel wat tijd.

Door administratieve perikelen, politieke onrusten en het weer bleef Mack Rutherford noodgedwongen van eind maart tot en met half mei aan de grond in het Griekse Heraklion. Daarna begon hij aan het Afrikaanse luik van zijn solovlucht. Hij landde onder meer in Egypte, Kenia, Tanzania, Mauritius en de Seychellen. Van daaruit ging het richting Midden-Oosten. Op 3 juni landde Mack in Dubai. Daar is hij een maand later nog altijd.

“Door de oorlogssituatie in Oekraïne en Rusland hebben we een andere route dan voorzien moeten uitstippelen. De vlucht gaat nu voort via Iran, Mongolië, China en Japan. Al die landen hebben verschillende regels rond vliegen, visumvoorwaarden en gezondheidsregels”, laat het team weten dat Mack begeleidt. “Er zit niets anders op dan te wachten tot alle documenten in orde zijn en we groen licht krijgen om richting Iran te vliegen.”

Half maart begon Mack aan zijn solovlucht die drie tot vier maanden zou duren. Maar dat wordt dus enkele maanden meer. Terwijl hij wacht in Dubai, schenkt Mack de nodige aandacht aan zijn schoolwerk. Hij vierde er eind juni ook zijn 17de verjaardag. “Maar geen zorgen, hij heeft een jaar en vijf maanden om de jongste persoon te worden die alleen rond de wereld vloog”, klinkt het.

