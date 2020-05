SOS Kinderdorpen-ambassadrice Kim Gevaert sluit Regenboog Pact met gezin

Door de lockdown brengen ouders meer tijd door met hun kinderen. Plots is er tijd voor allerlei toffe gezinsactiviteiten. SOS kinderdopen, dat zich inzet om kinderen in een liefdevolle omgeving te laten opgroeien, hoopt dat die momenten niet verloren gaan na de lockdown. Daarom lanceren zij het Regenboog Pact. Olympisch kampioene Kim Gevaert uit Sint-Genesius-Rode en haar kinderen ondertekenden het pact.

Verspringen en zo samen de 'Olympische Spelen' spelen in de tuin. Het is één van de activiteiten die atlete Kim Gevaert met haar kinderen deed de afgelopen weken. Zij is samen met Kim Clijsters en An Wauters ambassadrice van het pact. Dochter Lily wil ook na de lockdown blijven verspringen en dus staat dat geschreven in het regenboogpact van het gezin. Het pact werkt in twee richtingen.

“De kinderen hebben beloofd dat ze hun klusjes gaan blijven doen, zonder zeuren. Wij als ouders hebben de jongens beloofd om filmavonden te blijven organiseren. We hadden dat veel gedaan, met veel chips. Dat hebben zij gevraagd”, zegt Kim Gevaert, ex-atlete uit Sint-Genesius-Rode

Het zijn mooie gezinsmomenten die blijven hangen. Die vasthouden is het doel van het regenboogpacht dat aan de koelkast in de keuken hangt. Je kan het downloaden op de site van SOS Kinderdorpen. “Heel veel kinderen hebben geen familie waarmee ze die toffe momenten kunnen beleven, die zo belangrijk zijn in het opgroeien van elk kind. We vonden het heel belangrijk om dat mee te geven zodat ze daar bij stilstaan.”