Spelertjes SK Vlezenbeek op voetbalstage mét mediatraining

In Vlezenbeek in Sint-Pieters-Leeuw organiseerde SK Vlezenbeek voor het eerst een Paasstage. Niet zomaar een voetbalkamp, maar een sportstage mét mediatraining.

Op de laatste dag van de stage vandaag speelden de voetballertjes hun WK 2021. De kers op de taart wordt niet alleen een sportief spektakel, maar is meteen ook hét moment om hun mediaskills te oefenen. Want wereldsterren krijgen al eens vervelende vragen van journalisten. “Er is al zoveel afgelast door corona dat we de kinderen wat meer wilden bieden dan gewoon een voetbalstage,” licht trainer Kristof Sulmon het initiatief toe.

Hoe mondig de voetballertjes van SK Vlezenbeek na deze week zijn geworden, zie je in ons nieuws.