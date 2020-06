Speurders in Bende van Nijvel-onderzoek zoeken identiteit van deze man

De man staat afgebeeld met een geweer met dubbele functie (pompactie/semi-automatisch) van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12. Herkent u deze man, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of vanuit het buitenland 00 32 2 554.44.88. Discretie wordt verzekerd.

De Bende van Nijvel zaaide in de jaren '80 terreur in ons land, vooral door grootwarenhuizen te overvallen. Tussen 1982 en 1985 vermoordde de bende in onze regio acht mensen: vijf bij de overval op de Delhaize in Overijse, één bij de overval op de Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en één bij de overval op restaurant Auberge du Chevalier, ook in Beersel.