Het watertekort in Overijse zal wellicht vandaag nog niet opgelost zijn. In sommige delen van Overijse en een paar buurgemeenten kwam er gisterenavond bijna geen water meer uit de kraan. Het tekort is een gevolg van een te hoog verbruik door de hitte, maar ook van werkzaamheden in een waterproductiecentrum. De gemeente Overijse kondigt alvast het eerste Vlaamse sproeiverbod van dit jaar af. De Watergroep roept de Overijsenaars en de inwoners van elf andere gemeenten in Vlaams-Brabant op om zuinig om te springen met kraantjeswater.

Sproeiverbod in Overijse, mogelijk ook watertekorten in andere gemeenten

In Overijse was het gisterenavond merkbaar dat het verbruik veel hoger ligt dan normaal, daar kwam uit sommige kranen amper nog water. Volgens de Watergroep lag het verbruik in de druivengemeente gisteren zelfs dubbel zo hoog als op een normale dag, weet Radio 2. Burgemeester Inge Lenseclaes bevestigde aan onze redactie dat Overijse het eerste Vlaamse sproeiverbod van dit jaar afkondigt, veel vroeger op het jaar dan gewoonlijk. Overijsenaars mogen hun gazon niet meer besproeien, maar mogen ook hun auto niet wassen of zwembadjes vullen.

Ook de Watergroep roept op tot zuinig zijn met water. En dat heeft niet alleen met de hitte en de droogte te maken: er zijn werkzaamheden in het waterproductiecentrum in Huldenberg dat elf gemeenten in onze provincie voorziet van water. Daardoor beschikt de Watergroep niet over de volle capaciteit aan water. De elf gemeenten waar ook extra zuinig omgesprongen moet worden met water zijn Kortenberg, Kampenhout, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Meise, Kapelle-Op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem en Opwijk.

Waterlopen

Eerder deze week vaardigde gouverneur De Witte door de aanhoudende droogte al een captatieverbod uit voor een aantal kwetsbare waterlopen in onze regio. Het gaat onder meer om de Mark in Herne, Galmaarden en Bever.