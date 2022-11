Stad Halle weigert zes maanden gratis parkeren, handelaars kwaad: “Een mokerslag”

Er zit een stevig haar in de boter tussen de stad Halle en de handelaars. Het stadsbestuur wil niet meer praten over zes maanden gratis parkeren en dat zint de handelaars niet. Die maatregel wouden de handelaars als antwoord op de economische crisis. “Waarom het stadsbestuur plots halsstarrig weigert in te gaan op deze noodkreet en zelfs geen enkel compromis voorstelt is een mokerslag voor de Halse ondernemer”, zegt Anke Van Rossem van de Verenigde Handelaars Halle.

Als antwoord op de corona- en energiecrisis stelden de Verenigde Handelaars in Halle voor dat je enkele maanden gratis zou kunnen parkeren in het stadscentrum. Op die manier wilden de handelaars extra klanten lokken. “Dit betekent extra omzet voor de ondernemer en vooral een zorgeloos bezoekje van de Hallenaar aan de binnenstad. De mensen hebben vandaag al genoeg aan hun hoofd en dan is elke geste een lichtpuntje. Mensen hebben nood aan dergelijke positieve signalen”, klinkt het bij Anke Van Rossem. “Er wordt zelfs geen compromis voorgesteld door de stad. Dit is een mokerslag voor de Halse ondernemer maar vooral een hardvochtig standpunt ten aanzien van de bewoner en klant die elke attentie vandaag naar waarde weet te schatten.”

De Verenigde Handelaars Halle trekken aan de alarmbel en bereiden zich voor acties. “Als dit de toon is voor onderhandelingen, dan worden het nog spannende tijden wanneer de discussie over een volledig verkeersvrij Possozplein en Leide volgend jaar wordt ingesneden. Dan is het helemaal over en out voor heel wat handelaars. De handelaars zullen het hier niet bij laten en bereiden zich voor op acties”, besluiten Anke Van Rossem en Philip Demanet van de Verenigde Handelaars in Halle.