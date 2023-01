Stadscentrum Halle geplaagd door inbraken: “Bekijken of verlichting terug aankan”

Het Halse stadscentrum wordt geviseerd door inbrekers. Zij hebben het vooral gemunt op cafés en restaurants. Al een tiental zaken kregen de voorbije dagen ongewenst bezoek. “De politie verhoogt de komende dagen de patrouilles in het centrum. Op vraag van de handelaars bekijken we ook of de straatverlichting opnieuw aankan”, bevestigt burgemeester van Halle Marc Snoeck.

De Kelt, Cambrinus, Vaantjesboer en de Bistro, allemaal kregen ze de voorbije dagen ongewenst bezoek. De buit van de daders is ongewoon: kledij, chips, energiedrank, enzovoort. In café Bistro werden twee daders op heterdaad betrapt. “Ze gooiden met een steen een deur in, waardoor buurtbewoners gewekt werden”, zegt Martine Claeys, wiens dochter het café uitbaat. “In het café trof de politie twee daders aan. Ze hadden de inhoud van de kassa al leeggemaakt en kledij en schoenen verzameld om mee te nemen.”

Het parket Halle-Vilvoorde besliste om de twee verdachten onmiddellijk te dagvaarden. “Zij moeten zich dus binnen enkele weken verantwoorden voor de rechtbank. We hoopten dat de inbraken zouden stoppen, maar tijdens hun aanhouding werden er opnieuw twee inbraken gepleegd. Verder onderzoek is dus nog lopende”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “De modus operandi was steeds gelijkend. Zo hadden alle inbraken plaats tijdens de nacht. Daders verschaften zich iedere keer toegang via de voordeur, door het glas te breken of braak te plegen. Ook de beoogde buit was telkens gelijkaardig, namelijk de inhoud van de kassa.”

Handelaars wijzen naar de gedoofde straatverlichting in het centrum als één van de boosdoeners. “We gaan het aantal patrouilles de komende dagen gevoelig verhogen”, reageert burgemeester Marc Snoeck. “Daarnaast hebben we aan Fluvius de vraag gesteld of bepaalde delen van het stadscentrum verlicht kunnen blijven.”