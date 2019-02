Stakingsactie bij ICT-bedrijf Zaventem

Er wordt vanmorgen actie gevoerd bij het personeel van ICT-bedrijf Atos aan de Da Vincilaan in Zaventem. De werknemers vrezen het slachtoffer te worden van sociale dumping.

Er is grote onvrede bij het personeel van de Belgische vestigingen van Atos nadat de directie besliste een deel van het personeel te outsourcen. De werknemers van de serviceafdeling worden overgeheveld naar een nieuw opgerichte onderneming in België en vrezen het slachtoffer te worden van sociale dumping. Bonden en personeel verwijten de directie ook een totaal gebrek aan transparantie over de hele operatie.

Tijs Hostyn, vakbondssecretaris LBC-NVK (ACV) aan RINGtv: ‘Het personeel vraagt al maanden om duidelijke afspraken. Op slechts zeven dagen van de effectieve overdracht, zijn de werknemers het wachten en de vage beloftes beu.’

Het Zaventemse bedrijf is onderdeel van de Franse groep Atos, dat vooral bekend is om dochteronderneming Wordline, een grote speler in beheer van het betalingsverkeer. (Foto: Tijs Hostyn)