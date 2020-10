Stakingsactie bij Makro Machelen, maar winkel blijft open

In vier winkels van Makro wordt vandaag gestaakt. Ook in de vestiging in Machelen is er daardoor hinder voor de bezoekers.

De directie van Makro is verbaasd over de staking in vier vestigingen vandaag. “De stakingen zullen geen antwoord bieden op de fundamentele uitdagingen waar Makro voor staat,” klinkt het in een persbericht. Makro wil ingrijpende herstructureringen doorvoeren.

In Machelen zijn vandaag een beperkt aantal medewerkers aan het werk, laat het ACV onze redactie weten. De vakbonden waarschuwen klanten daarvoor met een bericht op de deuren: “Het personeel wil gewoon overleg met garanties over deze nieuwe werkwijze. De directie wil dit niet. Daarom zijn we genoodzaakt vandaag actie te voeren in jouw winkel. We voeren actie, ook voor jou. Zodat je in de toekomst nog steeds van een goede service kan genieten.”

De directie van Makro roept de vakbonden om op 22 oktober naar de volgende overlegvergadering te komen en die niet vroegtijdig te verlaten, maar alle voorstellen ten gronde te bespreken en de dialoog voort te zetten.