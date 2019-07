Start herinrichting Wolvertemsesteenweg niet meer voor dit jaar

De herinrichting van de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen zal ten vroegste in april of mei 2020 kunnen starten. Eerst voert het Agentschap Wegen en Verkeer een vooronderzoek uit naar de ondergrond van de steenweg. "We willen alle onzekere obstakels van de steenweg in kaart brengen", zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt met het vooronderzoek lessen uit de herinrichting van Brusselsesteenweg. "Toen werden we met verschillende omstandigheden geconfronteerd waardoor de werken vertraging opliepen en de kosten alsmaar hoger werden. Ook nu weten we niet welke obstakels er onder de Wolvertemsesteenweg zitten. Een studiebureau moet daarom alles in kaart brengen", zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het onderzoek wordt in september en oktober uitgevoerd. "Op verschillende plaatsen zal de aannemer graafwerken en grondboringen uitvoeren. We weten niet hoe lang dat duurt en wat de impact ervan zal zijn op de buurtbewoners. Maar het vooronderzoek is nodig om de werken nadien beter en sneller uit te kunnen voeren en gericht over hinder en omleidingen te kunnen communiceren", aldus Cox.

De herinrichting van de steenweg wordt zo wel enkele maanden uitgesteld. "In samenspraak met de gemeente Grimbergen wordt een nieuwe uitvoeringstermijn opgesteld. De verwerking van het vooronderzoek duurt zo'n 4 tot 6 maanden. We denken met de herinrichting van start te kunnen gaan in april of mei 2020", besluit Cox.