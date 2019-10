Stash pakt uit met nieuw album: 'beter dan wat we ooit maakten'

In sporthal De Bres in Halle is gisteren de tweede van drie speeldagen afgewerkt in de Main Round van de Champions League Futsal. Halle-Gooik nam het op tegen Kherson, de kampioen van Oekraïne. Doel van Halle-Gooik is om door te stoten naar de volgende ronde. Dat kan, als het team in de poule...