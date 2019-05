In het hele land zijn de voorbereidingen voor de moeder der verkiezingen van komende zondag bezig. Die term wordt gebruikt wanneer de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen samenvallen. Een grote organisatie dus, ook in Dilbeek.

Stemhokjes opzetten, stemcomputers testen en ervoor zorgen dat de stemlokalen er piekfijn bij liggen. Als de voorbereidingen goed verlopen, geldt hopelijk hetzelfde voor de stembusgang van zondag.

In ons nieuw zie je een verslag van de voorbereidingen in De Westrand in Dilbeek en centrum Solleveld in Sint-Martens-Bodegem.