Stefaan Platteau (89) neemt na 40 jaar afscheid van Dilbeekse politiek: "Het wordt tijd om uit te rusten"

Stefaan Platteau neemt na 40 jaar afscheid van de gemeentepolitiek in Dilbeek. Gisteren zat hij de laatste keer de gemeenteraad voor. Van 1989 tot 1992 en van 1995 tot 2012 was de liberaal burgemeester van Dilbeek.

Stefaan Platteau groeit op in het West-Vlaamse Anzegem. Hij is doctor in de rechten en maakt kennis met de politiek als kabinetsmedewerker van ministers Willy De Clercq en Frans Grootjans. In 1982 raakt hij verkozen als gemeenteraadslid en zal dat 40 jaar lang blijven, tot gisteravond. Na vier decennia vindt Platteau dat het tijd is om een punt te zetten achter een lange en rijkgevulde politieke carrière.

“Ik heb de beslissing afgelopen winter genomen”, zegt Stefaan Platteau. “Ik word 90 jaar en ben toch een beetje minder in vorm. Mede door mijn echtgenote heb ik besloten om in schoonheid te eindigen. Ik heb zelf mijn ontslag aangeboden, vanaf 1 juli verlaat ik de Dilbeekse politiek. Het wordt tijd om te rusten, veel te lezen en misschien wel één en ander te schrijven. Ook vakanties in het buitenland staan op mijn lijstje.”

De liberaal is in totaal ook 20 jaar burgemeester in Dilbeek. “De renovatie van het Kasteel de Viron, de bouw van het cultureel centrum Dil’Arte en de aanleg van verschillende sportsites zijn zaken waar ik trots op ben”, zegt Stefaan Platteau, die ook carrière maakte in de nationale politiek. Hij was onder meer volksvertegenwoordiger, Vlaams parlementslid en in de jaren ’70 zelfs vier jaar voorzitter van de liberale partij PVV.