In meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten is het verboden om met oudjaar vuurwerk af te steken. In onze provincie vaardigen hoe langer hoe meer gemeenten dat verbod uit. Op sommige plekken kan het wel, mits het indienen van een aanvraag en de expliciete goedkeuring van het bestuur. Oscare vzw, het nazorgcentrum voor mensen met brandwonden, onderzocht waar het wel of niet kan, maar beveelt aan vuurwerk overal te verbieden.

“Ondanks de erkende gevaren, blijkt vuurwerk nog altijd diepgeworteld in de Vlaamse traditie te zitten,” klinkt het bij Oscare vzw. Dat terwijl de gevaren gekend zijn: “Jaarlijks raken mensen verbrand, zijn dieren in paniek en ontstaan er branden door vuurwerk. Toch is 1 op de 2 Vlaamse gemeenten zich daar nog niet van bewust,” zegt de organisatie.

Sommige situaties zijn ook Kafkaiaans. Zo mag je in Zemst geen vuurwerk afsteken, maar steek je de Tervuursesteenweg over naar Mechelen, dan is er geen probleem en mag het wel.

In ons nieuws brengen we in kaart waar je wel of niet vuurwerk mag afsteken in onze regio.