Stijging aantal verkeersdoden in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant vielen er vorig jaar 48 doden in het verkeer. Het is van 2014 geleden dat dat er zo veel waren. De voorbije jaren schommelde het aantal in onze provincie rond de 30 verkeersdoden per jaar. Gemiddeld sterft er in onze provincie één persoon per week in een verkeersongeval. In heel Vlaanderen zijn er dat 12 per week. Volgens Vias institute is het aantal verkeersdoden in 2019 in heel Vlaanderen met 6% gestegen in vergelijking met 2018.

“De resultaten van het aantal doden op onze wegen maken ons bedroefd. We kunnen en mogen niet accepteren dat er nog steeds zo veel mensen in ons verkeer omkomen", zegt Karin Genoe, CEO van Vias Institute. "Elke week zijn er twaalf families in ons land die een dierbare verliezen. Nog veel meer gezinnen worden binnen hun omgeving geconfronteerd met verkeersslachtoffers met ernstige letsels. We moeten de exacte oorzaken van deze negatieve tendens verder analyseren en zoeken naar oplossingen om de situatie te verbeteren.”

Het aantal ongevallen met lichamelijke letsels daalde met 2% naar een laagterecord. Daaruit besluit Vias dat er vorig jaar minder verkeersongevallen waren in Vlaanderen, maar dat ze wel ernstiger waren. In Vlaanderen zien we een stijging van het aantal dodelijke ongevallen waar een voetganger, fietser, bromfiets of auto bij betrokken is. Het aantal dodelijke ongevallen met vrachtwagens daalde dan weer.