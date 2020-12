Storm Bella richt schade aan

Vandaag trekt storm Bella over ons land. In onze regio lopen bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West de eerste meldingen van schade binnen. De oproepen komen onder meer uit Merchtem, Halle, Machelen en Meise.

In Humbeek bij Grimbergen ging de grote kerstboom van Humbeek Sas Events tegen de vlakte. “De kerstboom van Humbeek Sas is deze nacht omvergewaaid”, zegt voorzitter André van Laer van Humbeek Sas Events. “Er is geen schade aangericht, de boom staat zoals elk jaar op een braakliggend perceel. Morgen, maandag gaan we trachten de boom opnieuw recht te krijgen. De kerstboom dit jaar was zo’n 10 meter hoog en kwam uit de Sint-Rumoldusstraat in Humbeek. Het is de tweede keer sinds ons bestaan dat de kerstboom omverwaaide. De vorige keer was tien jaar geleden op Kerstmis zelf tijdens een storm.” Ook in Halle, Meise, Merchtem en Machelen wordt er schade gemeld. Daar waaiden bomen omver en kwam er verkeerssignalisatie op de weg terecht.

Storm Bella gaat gepaard met hevige rukwinden en felle regenbuien. De wind is krachtig tot zeer krachtig met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur, zo meldt het KMI. Er valt ook heel veel regen, tot 20 liter water per vierkante meter. Op het einde van de namiddag wordt het volgens weerman Frank De Boosere stilaan droger en zal de wind ook luwen.