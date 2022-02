Storm Eunice op komst: "Blijf binnen, het wordt gevaarlijk"

Met het oog op de passage van storm Eunice, is voor de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen voor morgen code oranje afgekondigd. Verwacht wordt dat in onze regio de storm iets minder hevig zal woeden, maar ook bij ons kunnen de rukwinden zeer hevig zijn. “Blijf tijdens de storm binnen, want het wordt best wel gevaarlijk”, adviseert de Liedekerkse weerman Jonas De Bodt.

“Storm Eunice zit momenteel nog boven de Atlantische oceaan, maar de komende uren schuift hij geleidelijk op richting West-Europa”, zegt Jonas Debodt. Het westen en noorden van ons land krijgen het het zwaarst te verduren. Maar morgennamiddag mogen we in onze regio toch ook windstoten van zo'n 100 à 110 kilometer per uur verwachten. Het wordt oppassen geblazen.”Bij dergelijk wind kunnen bomen toch wel gemakkelijk omverwaaien, dakpannen kunnen van de daken vliegen, zelfs lichte vrachtwagens zouden omver kunnen geblazen worden”, licht De Bodt toe. “En de meeste wind verwachten we ook tijdens de avondspits. Die avondspits zou weleens grondig in de war gestuurd kunnen worden.”

We nemen maar beter onze voorzorgen, volgens de weerman. “Vanavond is het nog vrij rustig, dus het ideale moment om nog een aantal zaken die loshangen in de tuin goed vast te maken. De auto parkeert u ook best niet onder een boom. Maar morgen, eens het begint te waaien, blijft u toch best binnen. Want dan wordt het echt wel gevaarlijk. Deze storm is toch wel krachtiger dan alle voorgaande die we hebben gekend de voorbije maanden en zelfs jaren. Het zou kunnen dat dit de zwaarste storm wordt in meer dan 30 jaar.”