In verschillende gesloten kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Zemst hebben tal van werknemers hun ontslag gekregen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het Agentschap Opgroeien neemt de ontslagen mee in het onderzoek dat het voert naar de crèches.

Verschillende werknemers van Mippie en Moppie in Hofstade en Zemst kregen de voorbije dagen hun ontslagbrief in de bus. “De reden waarom wij genoodzaakt zijn om deze beslissing te nemen is het feit dat wij op 23 november hebben moeten vaststellen dat u in de loop van deze maand handelingen hebt gesteld naar baby’s en kinderen toe die ontoelaatbaar zijn en in strijd met de normen en waarden van een kwaliteitsvolle kinderopvang”, klinkt de motivering voor de verschillende ontslagen.

Volgens verontwaardigde ouders probeert de zaakvoerder van de Mippie en Moppie-crèches de wantoestanden die de voorbije dagen aan het licht kwamen, in de schoenen van de kinderbegeleiders te schuiven. Werknemers zouden ook onder druk worden gezet om een positieve getuigenis te geven in het lopende gerechtelijke onderzoek. Juridische experten stellen zich eveneens vragen bij de geldigheid van de ontslagen.

Het Agentschap Opgroeien sloot vorige week de vestigingen in Hofstade, Zemst en Weerde nadat er tal van klachten werden ingediend. Een aantal ouders zijn verbolgen over die beslissing. Zij zijn naar eigen zeggen erg tevreden over die vestigingen en vinden dat het personeel onterecht aan de schandpaal wordt genageld.