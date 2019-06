Tankwagen scheurt open na botsing met trekker

De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw was gisteren in de richting van Brussel ter hoogte van Laekelinde urenlang versperd. Een trekker knalde er op een geparkeerde tankwagen. De chauffeur raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. Door het ongeval scheurde de brandstoftank van de geparkeerde vrachtwagen wel op. 500 liter brandstof kwam daarbij vrij. De brandweerzone Vlaams-Brabant West had een hele tijd nodig om ter verhinderen dat ze in de riool terechtkwam en het hele goedje op te ruimen. Een takelfirma kwam de vrachtwagen en de tankwagen weghalen.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West