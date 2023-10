Te weinig vrouwen in de Zennevallei nemen deel aan borstonderzoek

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen zich gratis laten onderzoeken wat betreft borstkanker. In Vlaanderen laat 63% van de doelgroep zich screenen. In de Zennevallei ligt dat percentage merkelijk lager.

56% van de vrouwen in de Zennevallei neemt deel aan de gratis screening. Waarom dat percentage beduidend lager ligt dan het Vlaams gemiddelde, is niet duidelijk.

Preventiewerking Zennevallei en de Artsenkring Zennevallei willen iets doen aan het lage cijfer. De dokters van de Artsenkring gaan vrouwen benaderen om hen te motiveren om een borstonderzoek te laten doen. Ze kregen daarvoor een opleiding. De hoop is dat een persoonlijk gesprek met de huisarts, meer dan een standaard uitnodiging, een duwtje in de rug kan geven.

In het Sint-Maria-Ziekenhuis in Halle wordt het belang van borstkankeronderzoek visueel gemaakt door de tentoonstelling “de Bustehouder” van fotograaf Piet Goethals. Doel is dat 70% van de vrouwen in de Zennevallei zich laat screenen.