Team ZeRo Skip Zemst trekt deze zomer naar EK rope skipping

Een team van ZeRo Skip uit Zemst heeft zich geselecteerd voor het Europees beloftenkampioenschap rope skipping. Dat is een kampioenschap voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar dat deze zomer plaatsvindt in Slowakije. Wij trokken naar een intensieve training.

Zeg niet zomaar touwtjespringen tegen rope skipping. Deze vorm van acrobatisch touwspringen vergt een pak techniek en behendigheid. Maar liefst drie keer per week trainen de A-beloftenteams van ZeRo Skip uit Zemst. “Skipping is een uitdagende sport, omdat het zo veelzijdig is. Je hebt veel coördinatie nodig, maar ook snelheid, power en turnskills,” legt trainster Jente Meulemans uit.

Eind juli trekken ze naar het Europees Kampioenschap in Slowakije. “Onze ambitie is om het daar beter te doen dan vorige keer. Op twee van de acht onderdelen hebben we toen niet goed gepresteerd,” aldus Meulemans.