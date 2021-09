Tekort aan huisartsen blijft groot

Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Linkebeek, Ternat en Wezembeek-Oppem. Het zijn de enige vijf gemeentes in Halle-Vilvoorde waar geen tekort is aan huisartsen. “Jonge huisartsen willen niet meer 24 uur op 24 werken zoals hun oudere collega’s dat veertig jaar geleden wel deden. Ze willen een beter evenwicht tussen werk en privé”, zegt Vantomme. “Maar er is meer dan dat. We krijgen heel veel taken toebedeeld door de overheid. Het wordt steeds drukker. Bovendien speelt de vergrijzing van de populatie ook een rol. De zorg wordt complexer en uitgebreider.”

Dat zijn maar enkele oorzaken van het tekort. Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey ziet ook nog een specifiek probleem voor onze regio. “Vooral in de Brusselse rand merken we een groot probleem. Daar zijn nog minder huisartsen in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Ik vermoed dat de dure vastgoedprijzen daar voor een deel in meespelen”, aldus Devroey.

Huisartsen die zich in een huisartsarme gemeente vestigden, konden daarvoor tot voort kort een premie van 20.000 euro krijgen. Dat systeem bleek niet aan te slaan, waardoor Vlaanderen het over een andere boeg gooit. Huisartsen die samengaan in een multidisciplinaire praktijk of assistentie zoeken, krijgen daarvoor vanaf 2022 een financiële tegemoetkoming. "Dat systeem kan wel werken. Als je je niet moet focussen op administratie, wordt het beroep toch interessanter", aldus Devroey.