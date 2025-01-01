Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden

De droom van Vermeersch was om een grote Brusselse club uit te bouwen, de eerste klasse waardig. Een club ook met heel wat supporters in de Vlaamse Rand. "Het is altijd zo geweest dat Molenbeek veel supporters had uit de regio Asse, Zellik. Die mensen moeten blijven komen, die hebben hun plaats. We zijn dankbaar dat ze hun club trouw gebleven zijn", zei Johan Vermeersch daarover in het verleden.

Tussen 2004 en 2008 speelt fusieclub FC Brussels vier seizoenen in eerste klasse, maar daarna gaat het bergaf. Vermeersch zwaait de plak bij de club totdat die in 2014 in vereffening gaat. De West-Vlaming trekt zich terug uit de voetbalwereld, maar blijft wel nog actief als bouwpromotor. Zo was hij tot voor hij ziek werd bijna dagelijks te vinden in Ternat, waar de kantoren van zijn bouwbedrijf gevestigd zijn.