Tekort aan koten in Brussel blijft oplopen

Studenten die volgend schooljaar op kot willen in Brussel, beginnen best op tijd te zoeken. De krapte op de markt wordt volgens studentenorganisatie Brik alleen maar erger. Zo zijn er vandaag al 10.000 koten te kort in de hoofdstad, én dat terwijl er de komende jaren tot 40.000 studenten kunnen bijkomen.

De zoektocht naar een kot wordt volgens studentenorganisatie Brik alsmaar moeilijker. Bovendien is de regelgeving niet duidelijk, waardoor koten uitbaten allesbehalve aantrekkelijk is voor kleinere kotbazen. “We merken dat veel van de klassieke oude studentenhuizen verdwijnen. Sommige kotbazen stoppen er gewoon mee en dan verdwijnen die koten van de markt. Het is voor kotbazen niet altijd duidelijk hoe de regelgeving ineen steekt en dat is een probleem,” licht Peter Van Eetvelde van Brik toe.

Het tekort aan koten in de hoofdstad wordt groter. Dat bezorgt de Wemmelse Julie kopzorgen. Nu zit ze nog op kot aan de VUB, maar haar termijn van drie jaar zit er bijna op en dus moet ze op zoek naar een nieuw kot. Dat zal ze financieel voelen, want de private markt is een stuk duurder. “Ik betaal nu 370 euro per maand aan de VUB, op de private markt in het centrum van Brussel zou ik wellicht 520 euro per maand moeten betalen. Dat is best een groot verschil.”

470 extra koten

De VUB neemt wel haar verantwoordelijkheid om voor 1.500 studenten drie jaar lang een kot te voorzien, maar kan het grote tekort niet opvangen. Zo zijn er momenteel 3.300 aanvragen voor een kot aan de universiteit. “We moeten met z’n alleen een steentje bijdragen,” vindt Bart Geelen van de Studentenhuisvesting VUB. “Alle hogeronderwijsinstellingen zouden in eigen huisvesting moeten voorzien. Daarnaast moeten we samenwerken met bouwpromotoren. Tegen 2027 willen we alvast samen met de ULB 470 koten bijbouwen in de oude politiekazernes vlakbij.”

Op 1 mei sluiten de inschrijvingen voor een kot aan de VUB af. In het weekend van 22 en 23 april en op zaterdag 6 en woensdag 10 mei organiseert Brik open kotdagen. Daarvoor schrijf je hier in. Goed om te weten: Brik begint met de verhuur van haar eigen koten pas vanaf 1 juli.