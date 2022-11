De gemeenteraad van Ternat keurde een proefproject goed voor een samenwerking tussen Roosdaal en Lennik, waarbij de recyclageparken van Ternat en Roosdaal toegankelijk zijn voor alle inwoners. Volgens afvalintercommunale Intradura bieden die gedeelde recyclageparken alleen maar voordelen voor de inwoners van de betrokken gemeenten. “In eerste instantie zijn we begonnen met de openingsuren gaan uit te breiden. Nu zal je ook op maandag- en woensdagvoormiddag op het recyclagepark van Roosdaal en Ternat terechtkunnen”, zegt Inge D’hoe van Intradura. “Een inwoner uit Borchtlombeek of Eizeringen zal in Ternat zijn afval kwijt kunnen, terwijl die vroeger naar Pamel of Roosdaal moest.”

Maar voor de oppositie in Ternat zijn die vernieuwde openingsuren slechts een schijnoplossing. “Ik zie Lennikenaren niet naar Ternat rijden en Ternattenaren niet Roosdaal, tien kilometer verderop”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Arno De Paepe. “Met deze maatregel krijgen we minder openingsuren en dus minder dienstverlening naar onze inwoners toe, daarbovenop wordt een bezoek duurder door voortaan een minimumkost van 80 eurocent aan te rekenen. Een samenwerking moet positieve gevolgen hebben voor alle partijen. Dat is hier niet het geval.”