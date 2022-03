Ternattenaar Piet Kuijken is zondag afsluiter van de PianoDays

Voor het slotconcert in GC de Muze van Meise speelt Kuijken muziek van Beethoven op een bijzondere piano uit zijn privé-collectie. Het is een Engelse pianoforte die dateert van 1823, de tijd waarin Beethoven geleefd heeft. Ze is in originele staat, maar werd wel al een paar keer gerestaureerd. Voor PianoDays breng Kuijken zondag drie sonates van Beethoven, waarvan twee heel bekende: Pathétique en Appassionata. Wil je het van dichtbij met je eigen oren horen? Dan moet je nu zondag in GC de Muze in Meise zijn. Daar geeft Kuijken een aperitiefconcert om 11 uur. Tickets en het volledige programma van PianoDays vind je via www.cultuurnoordrand.be.