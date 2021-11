Themazitting parket leidt tot resem vonnissen rond dierenwelzijn

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een paar vonnissen geveld in dossiers rond dierenwelzijn. De zaken werden vorige maand gebundeld op themazittingen van het parket van Halle-Vilvoorde, naar aanleiding van Werelddierendag. Een van de beklaagden is een voormalige legerofficier die een duif neerschoot.

Het gebeurt wel vaker dat het openbaar ministerie rechtszaken bundelt op een zitting rond een bepaald thema. Voor het eerst organiseerde het parket van Halle-Vilvoorde vorige maand zo’n zitting naar aanleiding van de Werelddierendag op 4 oktober. De zes mensen uit onze regio die zich toen moesten verantwoorden, kregen nu hun vonnis te horen.

Een oud-militair uit de Druivenstreek werd veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. In april van dit jaar schoot hij in dronken toestand een duif neer met een luchtdrukkarabijn. Toen de politie ter plaatse kwam, maakte hij zich daarenboven ook nog schuldig aan smaad. Op zijn proces gaf de man de feiten toe, maar verklaarde hij dat hij enkel zijn ongenoegen had geuit over de massale politie-ontplooiing die gepaard ging met zijn arrestatie. “De woorden die door de beklaagde werden geuit, hadden geen andere bedoeling dan smaad te plegen”, aldus de rechter in het vonnis. “De politie-actie was niet disproportioneel, gezien de melding van een dronken man die het vuur had geopend.”

Een koppel uit Halle werd veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Ze hadden vijf pups van een Duitse scheper gedumpt in een bos nadat ze de beestjes tevergeefs hadden aangeboden bij een dierenspeciaalzaak. De honden werd toevallig ontdekt door een automobilist en het koppel ontkende dat het om hun honden ging, maar de rechter hechtte geen geloof aan die verklaringen. “De feiten zijn ernstig en moreel verwerpelijk”, oordeelde de rechter. “De pups waren weerloos en de kans op sterven was zeer groot. Daarenboven kregen ook de andere dieren van de man niet de nodige zorgen. Het is duidelijk dat hij niet al zijn honden kan onderhouden.” De man kreeg 1 maand cel opgelegd en een boete van 2.400 euro, waarvan een deel met uitstel. “Ik leg geen verbod op op het houden van dieren”, sprak de rechter nog. “Hij krijgt nog één kans.” Zijn vriendin werd veroordeeld tot 1 maand cel en een geldboete van 1.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Een man uit Dilbeek die een schaap in zijn garage hield, werd veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro en kreeg een verbod opgelegd om gedurende één jaar dieren te houden. “De leefomstandigheden van het dier waren niet in orde en het had ook een beperkte bewegingsvrijheid.” De vrouw van de man stond ook terecht, maar werd vrijgesproken. Ten slotte werd een boer uit Roosdaal veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Bij de man werden dertien schapen in beslag genomen die niet beschikten over geschikt voer of huisvesting.