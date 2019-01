Het is geen verrassing dat de ex--staatsecretaris voor Asiel en Migratie die kamerlijst trekt, hij is al een tijd in opiniepeilingen de populairtse politicus in Vlaanderen. Momenteel is hij burgmeester van Lubbeek en federaal volksvertegenwoordiger, maar als hij de kans krijgt om deel uit te maken van de nieuwe regering zal hij dat ook doen.