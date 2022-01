Tiende jaar op rij recordaantal starters in Vlaams-Brabant

Onze regio kende het voorbije jaar opnieuw een recordaantal starters. Voor het tiende jaar op rij steeg het aantal beginnende ondernemers. Bovendien is het aantal starters in Vlaams-Brabant het hoogst van heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Unizo bij Graydon opvroeg en analyseerde.

In heel Vlaanderen steeg het aantal nieuwkomers dat de sprong naar het ondernemerschap waagde met 8,8 procent ten opzichte van 2020. In onze provincie bedroeg dat gemiddelde zelfs bijna 14 procent. "Wie echt droomt van een eigen zaak laat zich duidelijk door niets of niemand tegenhouden," aldus Elke Thielemans, directeur Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. Dat blijkt ook uit de bevraging door Unizo. Daarin verklaart 54 procent van de startende ondernemers dat de coronacrisis geen invloed had op zijn of haar beslissing om te starten. 15 procent zag in de crisis zelfs een opportuniteit.

Wim Bellemans uit Halle is zo'n nieuwe ondernemer. In oktober 2021 waagde hij de sprong en richtte hij zijn bedrijfje Spotlights op. Met dat digitaal platform wil hij het hoofd bieden aan de huidige war for talent. "Het idee sluimerde al sinds 2020. Door de coronacrisis zag ik veel goede talenten onterecht van de arbeidsmarkt wegvloeien," licht hij toe. "Daar moest een oplossing voor zijn, dacht ik. Zo kwam Spotlights ongeveer een jaar later tot stand."